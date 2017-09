Le bassiste de Can, Holger Czukay, est décédé

Précurseur de la new wave et de l'électro-pop, Can est une formation avant-gardiste majeure des années 70, mêlant musique classique, free jazz et rythmes rock avec des harmonies complexes et des effets électroniques.

Holger Czukay a également sorti onze albums solo et a collaboré avec Jah Wobble, David Sylvian, Brian Eno, The Edge ou encore Peter Gabriel.

Selon les médias locaux, un voisin de Holger Czukay a trouvé l'homme sans vie dans l'ancien studio du groupe transformé en habitation à Weilerwist, près de Cologne. Les services d'urgence n'ont pu que constater son décès.