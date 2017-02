Lana Del Rey de retour avec le single Love

Après l'apparition de mystérieuses affiches dans Los Angeles vendredi passé, Lana Del Rey a dévoilé son nouveau morceau intitulé Love. L'interprète de Video Games et Blue Jeans a posté ce titre sur ses réseaux sociaux accompagné de la phrase "To begin... all you need is Love" (pour commencer... tout ce dont vous avez besoin, c'est l'amour). Ce single marque le grand retour de l'Américaine, deux ans après la sortie de Honeymoon.

Sur ce nouveau morceau, Elizabeth Woolridge Grant de son vrai nom reprend les codes musicaux qui ont fait son succès par le passé. Ce titre mélancolique a été produit par Emile Haynie et Rock Nowels qui se trouvent déjà derrière le tube Born to Die sorti en 2011.

Les fans peuvent s'attendre à ce que la chanteuse prépare une tournée pour défendre ce cinquième album dont la date de sortie n'est pas encore connue. En attendant un possible passage en Belgique, le festival Lollapalooza, qui posera pour la première fois ses valises à Paris, a déjà confirmé la venue de Lana Del Rey.