La rumeur, c'est sale. Le nouveau clip de BRNS aussi

"On est parti sur un concept où Julien pouvait juste profiter de l'idée et aller dans tous ses travers. Ça va être dégueulasse mais en même temps ça va être très beau, nous expliquait Timothée Philippe il y a quelques mois. C'est filmé à 100 images/seconde, on a voulu sublimer des trucs dégueulasses. Le morceau qui s'appelle The Rumor, et cette rumeur est symbolisée par une espèce de slime noir qui sort de la bouche et envahi de plus en plus la pièce. Je laisse les gens découvrir ce petit bijou..."