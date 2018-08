La reine est morte

Aretha Franklin s'est éteinte ce jeudi, à son domicile, à Detroit. Cela faisait plusieurs jours que se succédaient les nouvelles inquiétantes sur son état de santé. La reine de la soul avait 76 ans. Elle laisse derrière elle l'un des patrimoines musicaux les plus cruciaux du XXe siècle. Voix exceptionnelle, elle changea ni plus ni moins le cours de la musique populaire. On ne se rend plus vraiment compte aujourd'hui, mais il y eut bien un avant et un après Aretha Franklin. Un peu comme, après Charlier Parker, plus personne ne joua du saxophone de la même manière, on ne chanta plus jamais de la même façon, après Aretha Franklin. Avec ses inflexions gospel, elle a imposé une manière d'interpréter, qui continue d'infuser les hit-parades pop.

...