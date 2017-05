La playlist de juin: 75 titres à (re)découvrir

On rappelle le principe: dans ces playlists de rattrapage récurrentes, on fourre les coups de coeur de tous les journalistes musique de la maison. Du coup, il ne faut pas s'étonner de passer du rap au rock, de l'électro à la pop en passant par le garage ou la soul: le tout est évidemment à écouter en mode aléatoire et à l'affût de la découverte!

À écouter via le player multiplateformes Soundsgood ci-dessous, ou directement dans Spotify, Deezer ou YouTube.

Pour nos copains Google et SEO, voilà la liste complète des artistes dans cette playlist: Girls In Hawaii, Damso, Siv Jakobsen, Death By Unga Bunga, Benjamin Biolay, Aldous Harding, Pokey LaFarge, Don Bryant, Chris Cornell, Cédric Gervy, Alice Coltrane, Millionaire, Slowdive, Paul Weller, Ron Sexsmith, CFM, BRNS, Woods, Mary J. Blige, Annabel Lee, Caballero & JeanJass, Haring, Insecte, Krisy, Isha, L'Or du Commun, Ulysse & Roméo Elvis, Valeero, Pale Grey, Tamino, Le Ton Mité, Mendelson, Perfume Genius, Colin Stetson, Uman, The Afghan Whigs, Sean Rowe, Black Lips, Paradis, Mac Demarco, Juana Molina, Part Chimp, Kitchen People, Ho99o9, Kasai Allstars, Actress, Kendrick Lamar, Thurston Moore, The Experimental Tropic Blues Band, Feist, Mark Lanegan, Joe Goddard, Orval Carlos Sibelius, Nicolas Ker & Arielle Dombasle, Gorillaz, Les Amazones d'Afrique, Lamomali (M), La Chiva Gantiva, Orchestra Baobab, Noa Moon, The Black Angels, Joakim, Clark, Walking Ghost Phase, Joey Bada$$, Arca, Gaye Su Akyol, Gruppo di Pawlowski, Lady Sir, Ex-Cult, Rays, Andrew Combs, The Courtneys, Wire, Jamiroquai, Russ Davies & Dave Davies. Oui, ça fait 76 et pas 75, on sait. C'est grave?