La playlist d'août: 60 morceaux à (re)découvrir

Avec Sheer Mag, Shabazz Palaces, Giants in the Trees, Trouble, Cornelius, Roméo Elvis, Sarah McKenzie, Lana Del Rey, Fishbach, Arcade Fire, Disiz La Peste, Jay-Z, Vince Staples, The Babe Rainbow, Flotation Toy Warning, Broken Social Scene, Georgio, Group Doueh & Cheveu, Pipe-Eye, Lomepal, Kondi Band, Alt-J, King Gizzard & The Lizard Wizzard, Floating Points, Larkin Grimm, Joby Valente, Sza, Oumou Sangaré, Radiohead, Peter Perrett, Lorde, Lynn Castle, Control Freaks, Amber Coffman, Bertrand Burgalat, Songhoy Blues, DC Salas, Fleet Foxes, Marika Hackman, Sufjan Stevens/Bryce Dessner/Nico Muhly/James McAlister, Kevin Morby, Cody Chesnutt, Ellen Allien, Omar Souleyman, Stuff, Rive, Benjamin Booker, Sean Rowe, Phoenix, Cigarettes After Sex, Endless Boogie, Do Make Say Think, Death From Above (1979), Thot, Roger Waters, Dan Auerbach, Babx, H. Hawkline, (Sandy) Alex G et Will Stratton.