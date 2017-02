La mythique maison de disques Capitol Records fête ses 75 ans (photos)

Sur la côte Est des États-Unis, la statue de la Liberté est souvent la première à se faire dégommer dans les films catastrophe. À l'autre bout du pays, ce rôle est dévolu au Capitol Records Building. Point de repère de Los Angeles, la tour cylindrique de treize étages en forme de pile de vinyles abrite depuis sa construction, en 1956, le siège de l'un des plus prestigieux labels américains. Une marque qui a su trouver sa place entre l'art et le commerce, l'innovation et les valeurs sûres, hébergeant des figures comme Nat King Cole, Frank Sinatra, Pink Floyd, les Beach Boys, les Beatles, MC ...