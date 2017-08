La Macarena 2017 est la nouvelle vidéo la plus visionnée sur YouTube

Avec aujourd'hui plus de 3 milliards de vues, Despacito a dépassé le titre See You Again du rappeur Wiz Khalifa, bande originale du film Fast and Furious 7, qui passait lui-même en juillet dernier devant le Gangnam Style du chanteur sud-coréen psy, longtemps resté en tête du classement.

Mi-juillet, Despacito, interprété par le chanteur portoricain Luis Fonsi était déjà devenu la chanson la plus jouée en streaming de tous les temps. Le temps qu'il a fallu pour que le clip se hisse au sommet de YouTube (7 mois) est inédit. "Merci à tous de votre soutien depuis le premier jour!", a écrit sur son compte Instagram le rappeur Daddy Yankee, qui est invité sur la chanson.

Despacito, un morceau latino plein de sous-entendus sexuels est devenu viral peu après sa sortie en janvier. Le titre a démultiplié son audience en avril, quand le chanteur pop canadien Justin Bieber a posé sa voix dans un remix. Ce remix est en tête des ventes de disques depuis douze semaines aux Etats-Unis.

Despacito -qui signifie "tout doucement" en espagnol- est la première chanson en espagnol à atteindre ce rang depuis Macarena en 1996. Le reggaeton -qui découle du dance hall jamaïcain et du hip-hop- a historiquement permis aux Portoricains noirs de s'exprimer.

Le clip a été tourné dans le quartier populaire de La Perla, sur l'île de Porto Rico, devenu une destination touristique prisée à la faveur du succès de Despacito.