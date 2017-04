La Chiva Gantiva: décollage en absurdie dans 3... 2... 1...

Cosmonautes, singes savants et hôtesses de l'air se relaient dans le clip foufou et bien foutu d'El Ritmo Lo Llevo Yo du collectif multinational bruxellois. Une bonne mise en jambes pour le concert à venir à l'AB et l'album prévu pour septembre.