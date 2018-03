La Boiler Room débarque à Liège: voici le line-up

On le sait bien, dans la jungle des nouveaux "concepts" qui pullulent sur le Net, seul un petit nombre arrive à survivre. À cet égard, la Boiler Room, lancée en 2010, est un véritable cas d'école. Au départ, l'idée est on ne peut plus basique: filmer et diffuser un set en direct, la caméra braquée sur le DJ. Visuellement sans grand intérêt, les vidéos fournissent néanmoins des mix inédits, "prêts à l'emploi". Si ces émissions restent la clé de son succès, la Boiler Room a bien compris l'intérêt de compléter son offre. Et de miser de plus en plus sur la valeur ajoutée.

La plate-forme lançait ainsi en octobre dernier une nouvelle série "dédiée à la techno et au street art partout en Europe", intitulée Into The Dark (en collaboration avec une fameuse marque de vodka). Pour fêter cela, elle a décidé d'organiser huit soirées dans huit villes européennes. La première avait lieu à Bruxelles, avec Charlotte de Witte et Laurent Garnier. Et ce mercredi, ce sont Boys Noize, Nastia et Sterac qui mixeront depuis Liège. L'événement sera à suivre en live streaming ci-dessous, le 28/3 à partir de 20h00.

Revoir le set de Laurent Garnier (3h!) ci-dessous: