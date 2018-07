La 14e édition du festival Tomorrowland accueillera 400.000 festivaliers

Le camping Dreamville s'ouvrira jeudi. Ce dernier accueillera chaque week-end 38.000 personnes qui y passeront la nuit. Les campeurs déjà présents jeudi soir profiteront d'une pré-soirée spéciale: "The Gathering" (le rassemblement).

Anvers accueillera également 3.500 festivaliers pour une visite touristique de la ville jeudi durant la journée. Ils visiteront entre autre la cathédrale Notre-Dame d'Anvers, dégusteront des bières et des carbonnades flamandes accompagnées de frites. Les invités termineront leur excursion par une fête au Mas (Museum aan de Stroom), intitulée "Invited Antwerp". Les personnes qui ne possèdent pas de billet pour le festival sont également les bienvenus.

La quatorzième édition du festival dont les places ont à nouveau été vendues en un temps record accueillera des fêtards de 200 pays différents. Le thème de cette année est "The story of Planaxis", inspiré par le monde sous-marin. Les têtes d'affiche sont entre autres Tiësto, Dimitri Vegas & Like Mike et Martin Garrix. Au total, plus de mille artistes répartis sur 18 scènes se produiront devant le public. Cette année, la nouveauté est la scène "Atmosphère", une tente accrochée à une grue qui atteint, à son point culminant, 32 mètres de haut.

Bien que le niveau d'alerte de la menace terroriste soit descendu de deux à trois depuis l'édition précédente, les mêmes mesures de sécurité rigoureuses sont maintenues cette année. Les sacs à dos sont autorisés sur le terrain, mais seront minutieusement vérifiés. À l'entrée, chaque festivalier devra passer par un détecteur de métaux.

Afin de rendre le trajet des amateurs d'électro vers et depuis le site aussi simple que possible, la SNCB et De Lijn ont ajusté leurs dispositions. Pendant les week-ends du festival, la SNCB fournira des places supplémentaires dans les trains à destination de la gare de Boom, où des bus-navettes amèneront ensuite les spectateurs au camping et au terrain du festival. En fin de journée, trois trains nocturnes circuleront de la gare de Boom à celle d'Anvers-Central.