L'Or du Commun a enflammé le Recyclart

Deux ans après la sortie de L'Odyssée, Zeppelin, troisième album de L'Or du Commun, est sorti le 3 mai sur toutes les plateformes légales. Produit en collaboration avec le beatmaker lyonnais Vax1, Zeppelin nous fait redécouvrir l'univers ensorcelant de Primero, Swing et Loxley: une réussite sans équivoque malgré l'absence de Félé Flingue, 4e membre du groupe.

C'est dans le cadre du Recyclart, l'ancienne gare de Bruxelles-Chapelle reconvertie en salle de concert, que le trio a présenté, mercredi soir, le premier live depuis la sortie de son nouveau disque. En première partie, Peet présentait son projet solo, Peate, sorti l'an dernier ainsi que quelques morceaux exclusifs qui, on le suppose et on l'espère, sortiront bientôt. Force est de constater que l'artiste a pris de l'expérience tant sa présence sur scène et ses interactions avec le public se sont améliorées. Après avoir chauffé avec brio un public frigide aux premiers abords, le rappeur du 77 a cédé la place à Le Dé, qui présentait son nouvel EP sorti le 7 avril, Napalm. Le jeune et surprenant liégeois n'a d'ailleurs rien à envier à ses confrères en termes de talent et de gestion du public. Livrant une performance des plus stimulantes, l'artiste a fait monter la température de la salle d'un cran encore, préparant le terrain pour la suite d'une soirée prometteuse.

Alors que les lumières dévoilent un Recyclart bondé, L'Or du Commun fait une entrée sur scène magistrale, sous les clameurs d'une foule électrisée et impatiente. Interprétant la totalité des morceaux de leur album fraîchement sorti, Swing, Loxley et Primero ont prouvé leur maîtrise de la scène et du public grâce à un show minutieusement préparé, démontrant l'harmonie quasi parfaite qui lie le trio. Les trois compères rayonnent d'une énergie communicative à laquelle il est difficile de rester insensible et on se surprend rapidement à bouger la tête inconsciemment sur les productions "groovy" de Vax1, qui mettent parfaitement en valeur les voix infatigables et entêtantes des trois rappeurs. Le groupe met la gomme (c'est le cas de le dire) et les spectateurs s'enflamment.

L'Or du Commun a également préparé quelques surprises de taille, pour la plus grande joie du public : en plus d'un tout nouveau freestyle présenté en exclusivité pendant le concert, le groupe est rejoint d'abord par Isha, venu tout droit du sud de la France pour jouer son nouveau tube, Oh putain. Quelques minutes plus tard, alors qu'on regrettait son absence lors de l'interprétation du titre Le Chill 2, Félé Flingue surgit sur scène pour nous livrer son couplet détonant de La poignée de punchlines. Acclamé par la foule, il laisse sa place à Roméo Elvis, venu soutenir ses copains d'enfance sur le morceau Apollo, seul featuring de l'album. L'acolyte du groupe restera ensuite jusqu'à la fin du show pour le Lotus Bleu, un des morceaux phare de la bande, et Bruxelles arrive, hymne en devenir du rap belge. Le DJ Lekiptek a ensuite clôturé la soirée avec un set hip-hop soigné, pour le plus grand plaisir de nos oreilles.

Calvin Van der Ghinst