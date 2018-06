L'édito: Juste une illusion

Bruxelles, 2030, dans les environs de la place Flagey. Chez les Dewaele, on fête les douze ans du petit Simon. Un taxi volant vient de déposer devant la porte les pizzas commandées une demi-heure plus tôt sur le site Aerofood. Il y a du monde, et même du beau monde, autour de la table de la salle à manger. Simon et ses parents bien sûr, mais aussi ses grands-parents et ses arrière-grands-parents -une bonne centaine d'années au compteur chacun-, et surtout une dizaine de stars mondiales du foot, conviées ou plus exactement louées par le papa à une société de leasing de célébrités. Le gamin est ravi. Il rêvait de rencontrer ses idoles.

