L'EDC Las Vegas en live streaming!

Après le très indé Primavera, le Demon Dayz plutôt orienté hip hop et le Bonnaroo qui pioche largement dans le mainstream, c'est au tour du festival électro Electric Daisy Carnival d'être diffusé en direct sur notre site. Avec notamment Above & Beyond, Alesso, Major Lazer, Rüfüs Du Sol, RL Grime, Gramatik...