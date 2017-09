L'album du Wu-Tang Clan est parti à 1 million de dollars

La vente lancée sur eBay s'est terminée comme prévu vendredi soir avec une enchère de 1.025.100 dollars, pas beaucoup plus que le million qui avait été atteint dès le premier jour des enchères, le 5 septembre.

Financier et patron dans l'industrie pharmaceutique, Martin Shkreli avait acheté pour deux millions de dollars fin 2015 Once Upon a Time in Shaolin, double album des rappeurs du Wu-Tang Clan, qui n'en a publié qu'un exemplaire. Avant cela, l'homme de 34 ans s'est fait connaître lorsqu'il a subitement multiplié par 55 - de 13 à 750 dollars la pilule - le prix d'un médicament destiné aux séropositifs en septembre 2015. Ce qui lui a valu le surnom d'"homme le plus détesté d'Amérique".

Un mois après avoir été déclaré coupable dans son procès pour fraude et manipulations - sans rapport avec le médicament - devant un tribunal fédéral de Brooklyn, il avait mis en vente le 5 septembre le précieux album. Avec une provocation dont il est coutumier, il a affirmé n'avoir même pas écouté l'album en totalité. "A tout instant, je peux annuler cette mise en vente et je pourrais même briser l'album par frustration", avait-il écrit dans un message accompagnant l'enchère. L'homme d'affaires ayant été emprisonné mercredi, il n'est pas certain que l'acheteur puisse recevoir son album de sitôt.

Martin Shkreli avait précisé en lançant l'enchère qu'il donnerait la moitié de la somme récoltée à la recherche médicale, assurant qu'il n'avait pas besoin d'argent mais qu'il entendait ainsi marquer les esprits. Il a été vivement critiqué pour avoir acheté l'album, y compris par l'un des membres du groupe, Ghostface Killah, qui avait estimé qu'il appartenait "aux gens".

L'unique copie avait été conservée dans un coffre-fort au Maroc lors de sa première mise aux enchères par le groupe en 2015. Selon les clauses de la vente, l'album ne peut être commercialisé avant 2103 mais son propriétaire peut le faire écouter gratuitement en privé.

On ignore l'identité de l'acheteur, mais son profil sur eBay montre que c'est un amateur de disques ou d'objets en rapport avec la musique.

Vers la fin des enchères, l'authenticité de l'album a été mise en cause. Bloomberg News, après une enquête, a estimé qu'il était possible que Once Upon a Time in Shaolin ne soit qu'une compilation effectuée par le producteur marocain Cilvaringz, avec des contributions de certains membres du groupe.

Martin Shkreli, condamné le mois dernier, était en liberté sous caution jusqu'à l'annonce de sa sentence. Le juge a révoqué cette liberté mercredi après que l'homme d'affaires eut annoncé une récompense pour quiconque arracherait une mèche de cheveux à l'ex-candidate à la présidence Hillary Clinton - simple plaisanterie, a-t-il plaidé en vain. Il a été emprisonné immédiatement.