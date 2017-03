L'affiche du festival Les Ardentes est complète avec l'ajout de 21 nouveaux noms

La scène belge est la plus représentée dans cette ultime annonce avec pas moins de 9 groupes sur les 21. Les Bruxellois de BRNS reviendront pour la troisième fois sur le festival liégeois tandis que ce sera le deuxième passage pour Fúgú Mango. On retrouvera aussi Ulysse, qui avait gagné le concours tremplin du festival en 2014 et qui s'apprête à sortir son premier album. Mais il y aura également la folie de Mountain Bike, la douceur de Rive et de La Plage, Old Jazzy Beat Mastazz ou encore Glass Museum. Enfin, la rappeuse anversoise Coely viendra présenter son premier album sorti ce mois-ci.

Le 8 juillet, le duo Alltta, composé du producteur 20Syl (C2C, Hocus Pocus) et du rappeur Mr J. Medeiros (The Procussions), viendra présenter son album The Upper Hand pour clôturer la Wallifornia Beach, la nouvelle scène du festival.

La scène française sera également bien présente avec les révélations de l'année 2016, Jacques, Paradis, Fishbach et The Pirouettes.

Le festival nous fera voyager aux quatre coins du monde avec le trio australien Rüfüs qui sera présent le 6 juillet, Trombone Shorty qui vient de La Nouvelle Orléans, le groupe bruxellois Kel Assouf qui puise dans les origines touaregs du chanteur Hanana Harouna ou encore Songhoy Blues, dont les morceaux évoquent autant B.B. King qu'Ali Farka Touré.

Enfin, au rayon espoirs et découvertes, il ne faudra pas manquer les prestations de Jez Dior et de Gabriel Garzon-Montano.