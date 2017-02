L'affiche des Ardentes se complète

Après avoir fait la part belle aux musiques urbaines avec les annonces de Rae Sremmurd, Mac Miller, Desiigner ou du Belge Damso, voici 15 nouveaux noms qui raviront les fans de pop, de rock et d'électro qui commençaient à s'impatienter.

Avec les venues de Warhaus et J. Bernardt, le public pourra apprécier deux side projects de membres du groupe Balthazar déjà présent à trois reprises dans l'histoire du festival. Si le premier a choisi de s'aventurer un registre mélangeant Leonard Cohen, Serge Gainsbourg et Nick Cave, le second s'aventure dans un R&B moderne et minimaliste.

Tom Barman, fondateur de dEUS et habitué du festival, viendra également présenter son nouveau projet Taxiwars.

La scène Belge sera fort présente avec les passages de Piano Club, Soldout, Faon Faon, Tout va bien, Jacle Bow, Hydrogen Sea pour les amateurs de pop rock et Henri PFR, la figure montante de la musique électronique, viendra clôturer la soirée du 7 juillet sur la nouvelle scène Rambla.

La révélation française de l'année 2016 Tim Dup viendra faire découvrir son EP Vers les ourses polaires le 7 juillet. La chanson bleu-blanc-rouge sera également représentée par Aquaserge.

Le Sud-Africain Jeremy Loops, que certains avaient pu voir lors de son passage à Bruxelles en octobre 2016 viendra montrer ce dont il est capable.

Enfin, ceux qui recherchent un peu de folie et pas encore rassasiés par l'annonce du passage de Salut c'est cool pourront se satisfaire devant les Russes de Little Big ou le duo flamand Kenji Minogue.

Infos et tickets sur http://www.lesardentes.be