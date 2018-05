L'affiche de Couleur Café est complète

Outre les 46 noms qui se succèderont sur les Red, Green et Blue Stages, Couleur Café a réservé 33 DJs pour ses quatre plus petites scènes.

Red Bull Elektropedia Black Stage

La célèbre marque de boissons énergétiques plante depuis un bon moment maintenant son drapeau dans nos festivals pour des ambiances techno/électro. Couleur Café ne fait pas obstruction à la règle avec cette Black Stage ambiancée par des collectifs. Cette année, on pourra retrouver le SupAfly Collective avec Rita Maia et Sandra Omari le vendredi, Frontal avec DJ Cross, DJ Vega, DJ Proceed, OLVO, Rrita Jashari, SWISSBANK et UMI le samedi et Bloom Hill avec Gayance, Kreshik, Mambele, Peter Clinton, Shungu, TMB the Beatmaker et Unos.

Mamafoufou

Célèbre bar à cocktails du festival, le Mamafoufou est une institution à Couleur Café. Le bar sera ouvert chaque jour par le gagnant d'un concours organisé par la marque Bacardi, où n'importe qui ayant des talents de DJ peut postuler via la page Facebook du festival. Pour la suite, le show continuera jusqu'aux petites heures avec Bibi Seck, DJ Romeo & DJ Andrex, Black Mamba et Soul Shakers.

Dub Forest

La dub devenait inévitable dans un festival comme Couleur Café et elle a maintenant sa propre scène: la Dub Forest. Le premier jour, les groupes The Roots Corner, Gamma Sound, Liège Dub Faction, Mighty Patch ft MicMo Lion et Reservoir Dub viendront faire bouger le Roots Corner Soundsystem, qui sera animé tout le week-end par Jah Piet et Léo, les organisateurs des soirées Belgian Dub Community. Pour les deux jours suivants, on retrouvera des artistes venus de toute l'Europe comme Waraba Sound, Dub-up Hifi, The Roots Corner feat. BabbaJah, Dubapest Hifi, Jeph1, Shere Khan et Ashanti Selah.

Secret Bar

Enfin, le Secret Bar reviendra encore cette année. Il sera animé par Borokov, un brass band inspiré par les balkans, mais également par un DJ qui restera jusque-là comme le nom du bar, secret.

Couleur Café, du 29 juin au 1er juillet, Square de l'Atomium, Bruxelles. www.couleurcafe.be

Guillaume Scheunders