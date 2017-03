Kendrick Lamar est de retour avec un nouveau morceau

Hier, Kendrick Lamar nettoyait l'entièreté de son compte Instagram pour ne laisser qu'une image avec 4 en chiffres romains sur un fond noir. Aujourd'hui, son retour se confirme avec la sortie du morceau The Heat part 4. Ce morceau fait suite à The Heat part 3 paru quelque temps avant son deuxième album Good Kid, M.A.A.D City, sorti en 2012 et semble également annoncer l'arrivée de son prochain long format pour le 7 avril puisqu'il rappe: "Y'all got till April 7th to get y'all shit together".

Le dernier album du MC de Compton, To Pimp a Butterfly, est sorti en 2015, suivi un an après de Untitled Unmastered qui reprenait les morceaux qui n'avaient pas été retenus. Il y a peu, l'artiste américain annonçait dans une interview donnée au New York Times qu'il ressentait l'urgence de sortir un album au plus vite étant donné la récente élection de Donald Trump qui ne fait qu'accentuer les problèmes liés au racisme.