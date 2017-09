Kaytranada lâche trois petites merveilles

Depuis la sortie de son premier album 99.9% en mai 2016, l'artiste ne s'arrête plus. Après s'être associé à la New-Yorkaise Alicia Keys sur le voluptueux Sweet F'in Love l'an passé, le producteur a élaboré And They Say avec Chance the Rapper. Plus récemment, il a partagé un remix de Strobelite de Gorillaz.

L'enfant prodige montréalais vient tout juste de souffler ses 25 bougies. Alors qu'on ne l'attendait pas, il a balancé ce samedi 2 septembre sur sa page Soundcloud trois productions inédites. Malgré ce que certains pensent, cela prouve que Soundcloud n'est pas encore (tout à fait) mort. Il dévoile des tracks aux noms sans prétentions (2017 07 04, 2017 09 01 - SUS et 2017 - 38) mais d'une qualité qui ravit nos oreilles.

Seul problème: on va devoir se contenter de ces quelques minutes de bonheur. La sortie de ces morceaux ne présage pas de nouvel album. Sur Twitter, l'artiste affirme qu'il n'y a "no project related". On va devoir prendre son mal en patience. Qu'à cela ne tienne, le mode repeat doit bien servir à quelque chose.

Elisa Brevet