Kaytranada et 36 autres nouveaux noms à Dour

À 103 jours du festival et avec cette nouvelle salve de 37 artistes, voilà qu'il ne reste plus que 20 pourcent de l'affiche à découvrir et le nom du producteur canadien Kaytranada est à placer tout en haut de celle-ci.

Côté rap, on notera le retour de Vald, qui avait retourné la scène de la Boombox l'an dernier. Toujours en provenance de l'hexagone, Dour accueillera le phénomène SCH. Le plat pays sera également bien représenté avec la présence du duo Caballero & JeanJass, qui viendra présenter le deuxième opus de leur collaboration, mais aussi les jeunes loups de la scène hip-hop belge que sont Zwangere Guy et le collectif Le 77. Le grime, ce style venu de l'autre côté de la Manche, sera lui représenté par Kano.

Comme à son habitude, Dour met aussi à l'honneur la musique électronique sous ses différentes facettes. Notre Charlotte de Witte nationale sera là pour enflammer la Balzaal tandis que le français Superpoze nous fera voyager à travers ses mélodies planantes. Seront également présents The Geek x Vrv, l'Allemand Christian Löffler ainsi que le duo israélien Red Axes.

Le rock n'est évidemment pas en reste puisque le festival accueillera les Américains de Blonde Redhead et The Lemon Twigs, les Canadiens de Timber Timbre, le deux Anglais de Sleaford Mods, les Français de Faire, Rendez-vous et François & The Atlas Mountains sans oublier le set brutal des Suisses de Nostromo. La scène belge sera mise en avant grâce aux prestations de Brutus, Mont-Doré, A Supernaut et Cocaine Piss.

Du côté des performances plus inattendues, on peut placer l'univers 80's et cinématographique du Français Perturbator qui puise ses influences autant dans la musique électronique que dans le métal. Plus calme, mais tout aussi étonnante, la prestation à l'accordéon de Mario Batkovic.

Enfin, la scène reggae et dub se complète petit à petit avec Israël Vibration [& Roots Radics], Taïro, Jahneration et Vibronics meets Conscious Sounds, mais aussi le russe DJ Vadim, Word Sound & Power Sound System [feat. Jimmy Ranks], Conscious Sounds [feat. Culture Freeman], Dawa Hifi Sound System [feat. Peppery], Kebra Ethiopia Sound & University of Steppas et le collectif italien Moa Anbessa.