Kanye West s'apprête à sortir cinq albums en un mois

"Pour ceux qui ont essayé de m'envoyer un message ou de m'appeler lors des deux dernières semaines, je me suis débarrassé de ce téléphone afin de pouvoir me concentrer sur ces albums", a écrit le rappeur hier sur Twitter. En effet, après une relativement courte pause suivant son album The Life of Pablo et des polémiques à tout va, notamment sur l'histoire de l'esclavage des afro-américains, Kanye West est bel et bien de retour mais il ne fait encore une fois pas les choses comme tout le monde puisqu'il produit pas moins de cinq albums en même temps.

Sur Twitter encore, il a posté une vidéo de lui devant son clavier et son ordinateur, visiblement en train de travailler sur un morceau. Autour de lui, on retrouve des tableaux blancs où l'on peut apercevoir les tracklists des cinq albums qu'il produit. Si celles de Pusha T et de son album avec Kid Cudi semblent complètes, les trois restantes pour Nas, Teyana Taylor et lui-même arborent encore quelques trous. Petite particularité, si l'on se réfère à ces tableaux blancs, chacun des cinq albums ne contiendrait que sept pistes.

Parmi ces cinq albums, on retrouve donc Nas, qui sortira son premier album depuis 2012 et son Life is Good. Ce sera le onzième album studio de sa carrière bien remplie. Mais surtout, on recroisera le duo Cudi/West qu'on retrouvait déjà sur quelques albums du Kid, notamment sur Man on the Moon II: The Legend of Mr Rager avec la chanson Erase Me.

Quelques dates de sorties sont déjà prévues: l'album King Push de Pusha T sortira le 25 mai, Kids See Ghosts de Kid Cudi et Kanye West est prévu pour le 8 juin, celui de Teyana Taylor devrait sortir le 22 juin mais n'a pas encore de nom, tout comme celui de Nas, prévu le 15 juin. L'album solo de Kanye West sortira quant à lui le 1er juin.

Guillaume Scheunders