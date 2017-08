K's Choice, Sacha Toorop et bien d'autres ce week-end à Verviers pour FiestaCity

Parmi les têtes d'affiche, pointons Sacha Toorop, Typh Barrow, K's Choice, Ten Years After et Salvatore Adamo en clôture du festival. Les organisateurs proposeront aussi un hommage à deux artistes disparus: Pierre Rapsat et Michel Berger. Oli F. et Brasero interpréteront les plus titres de l'artiste verviétois disparu il y a quinze ans. Hong Kong Star, tribute band de France Gall, rendra un hommage à peine voilé au parolier de ses plus grands tubes, décédé il y a tout juste 25 ans d'un arrêt cardiaque dans le Sud de la France. Ces deux hommages seront rendus dimanche en fin d'après-midi.

L'affiche se veut résolument jeune le vendredi avec K's Choice en tête d'affiche pour ses 20 ans de scène. La touche classic rock se retrouve dans la programmation du samedi avec, en guest, Ten Years After, qui tourne depuis un demi-siècle. Le dimanche, les organisateurs souhaitent attirer un public plus familial.

Cette 15e édition de FiestaCity se déroulera sous haute surveillance avec une présence renforcée de la police aux deux seules entrées désormais situées Pont aux Lions et Pont Saint-Laurent. Elle effectuera des contrôles systématiques. Les organisateurs ont, comme en 2016, délimité un périmètre de sécurité regroupant la place du Martyr, la rue du Marteau, Pont Saint-Laurent et la Cour Fischer. "Grâce à l'arrivée de nouveaux sponsors et à l'augmentation de participation d'autres, nous avons pu boucler le budget en incluant les frais supplémentaires liés à la sécurité", assure Muriel Targnion, présidente de l'asbl Verviers Music Festivals, organisatrice de l'événement.