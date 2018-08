Justice se paie une webtélé pour son 10e anniversaire

Une décennie, cela se fête. Afin de coïncider avec l'arrivée de Woman Worldwide ce vendredi, la formation portée par Gaspard Augé et Xavier de Rosnay lève le voile sur un projet pour le moins ambitieux : JUSTICE TV. Réalisée par l'agence Digzik en collaboration avec les labels Because Music et Ed Banger, cette plateforme proposera aux fans un ensemble des productions artistiques (clips et performances live) du groupe, mais également des flashbacks sur ces dix années de carrière des poulains de Pedro Winter.

Dès ce mercredi, à 17h, les adeptes de Justice pourront directement se connecter sur le lien tv.justice.church. Plus encore : ils pourront aussi accéder à des exclusivités, en résolvant des énigmes publiées sur la plateforme ou grâce à des codes publiés sur les réseaux sociaux du groupe.

Une couverture d'ampleur pour Woman Worldwide

Outre l'anniversaire de la formation electro, JUSTICE TV offre ici une couverture non négligeable au nouvel opus de Justice, Woman Worldwide qui sort dans deux jours. A la différence d'Access All Arenas, déclinaison live de leur album studio Audio, Video, Disco, le duo français souhaitait quelque chose de neuf. Comme l'expliquait le label Ed Banger via son compte Instagram : "Justice a créé ce prochain album à la suite de l'adaptation par Xavier & Gaspard de leurs chansons actuelles en tournée et de la découverte d'une nouvelle dimension dans leur forme live. Après une année de tests, de performance, d'affinages et d'enregistrements sur la route, ils sont retournés au studio à Paris pour leur donner la finition que la performance live ne permet pas toujours." Un mélange donc entre le live et le remix. C'est ce que proposera ce nouveau disque, conçu comme une compilation live réarrangée en studio. A l'image du premier extrait, un condensé de trois tubes du groupe : D.A.N.C.E, Fire et Safe and Sound.

Mostefa Mostefaoui