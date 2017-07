Justice, le nouveau clip de Rive, est la plus belle chose que vous verrez aujourd'hui

Si on a déjà loué plus d'une fois les mérites du jeune duo Rive dans ces pages, force est de constater qu'ils ont aujourd'hui trouvé leurs alter ego visuels chez Marion et Kelzang (MaKé), duo d'animateurs issus du collectif Temple Caché. Une histoire d'opposés qui s'attirent: quand, chez Rive, la douce voix de Juliette se marie à l'électro qui tabasse de Kevin, chez MaKé, on associe images d'archives, technologie et documentaires animaliers, couleur et noir et blanc, avec une décomplexion sans pareil. En deux mots autant qu'en mille: ça claque. À voir ci-dessus sans tarder.