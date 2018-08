John Maus perd son frère et bassiste en tournée et annule celle-ci

Le musicien est décédé ce samedi 28 juillet à Cesis, Lettonie. C'est le label de John Maus, Ribbon Music, qui a annoncé la nouvelle de sa mort via Twitter: "Ceux d'entre nous qui ont eu le plaisir de travailler avec Joe, membre indéfectible du groupe de son frère depuis ses origines, sont dévastés. Nous offrons nos plus sincères condoléances à la famille de Joe: Robert, Sue, Kevin, Stephanie et John Maus, ainsi qu'aux membres du groupe Luke et Jonathan, à ses amis et à tous ceux qui souffrent de cette perte tragique."

Les causes du décès n'ont pas été révélées et le label demande "de respecter le voeu d'intimité de John, du groupe et de sa famille".

Tous ses concerts prévus, y compris le Pukkelpop et la Route du Rock, sont évidemment annulés.