Jóhan Jóhannsson sera réédité à titre posthume

Celui qui a composé les musiques des films Sicario, Arrival et The Theory of Everything aura droit à son album posthume, intitulé Englabörn & Variation, qui revisitera son premier disque datant de 2002, Englabörn (déjà réédité en 2007). En plus d'être complètement remasterisé, cet album comprendra des "variations" remixées par Jóhannsson et d'autres artistes.

L'album, que le compositeur a terminé juste avant son décès, sortira chez Deutsche Grammophon le 23 mars prochain, avec l'aval et l'appui de sa famille.

Guillaume Scheunders