Joey Bada$$ regarde l'éclipse sans lunettes... puis annule des concerts

Comme le signalait déjà son premier single Unorthodox, Joey Bada$$ n'est pas du genre à suivre la norme. Pas étonnant donc qu'il ait bravé les multiples avertissements et décidé de regarder droit vers la récente "grande éclipse américaine", sans protection. Mauvaise idée. Le rappeur américain de 22 ans a depuis annoncé qu'il annulait trois concerts à partir de mercredi, se plaignant de problèmes de vision.

Alors que les Américains se passionnaient lundi pour la première éclipse totale à traverser le pays d'Ouest en Est depuis près d'un siècle, observant pour la plupart le phénomène derrière leurs lunettes réglementaires, Joey Bada$$ a tweeté: "Ce n'est pas la première éclipse solaire et je suis à peu près sûr que nos ancêtres avaient pas de lunettes cool. A peu près aussi sûr qu'ils ne sont pas tous devenus aveugles." Mais il toutefois aussi confié voir des taches de couleur. Puis a rapidement annoncé mardi qu'il annulait trois concerts -à Cleveland, Chicago et Toronto au Canada- à cause de "circonstances imprévues", soit "unforeseen" en anglais...

Mercredi, il écrivait avec ironie sur Twitter qu'il voyait "double": "Seeing double, stacking triple", soit l'expression hip hop consacrée pour parler d'argent qui rentre en masse.

