Jesuishumain-e: des concerts au service de l'humanité

"La musique et l'art ont toujours été de puissants partenaires de la cause de la justice, car ils ont le pouvoir de susciter en nous de profondes émotions. Ils nous aident à regarder au-delà des frontières et à voir ce qui nous réunit", explique Philippe Hensmans, directeur de la section belge francophone d'Amnesty International. Dans le cadre de sa campagne, Amnesty Internationale Belgique Francophone réunit des artistes belges, réfugiés et internationaux autour de concerts inédits.

Dépasser les murs de la peur

Intitulé #JeSuisHumain-e United Music Festival, le premier événement du genre se veut une occasion de rencontres artistiques et humaines pour dépasser les murs et la peur. Mêlant plusieurs styles, réunissant des artistes émergents et des artistes plus renommés venant des 4 coins du monde, l'événement se veut rassembleur et solidaire autour d'une même cause.

La date est importante pour l'organisation: il y a trois mois jour pour jour, lors de la journée mondiale des réfugiés, plus de 100.000 livrets contre les préjugés liés à la migration ont été distribués en Belgique. L'occasion pour Amnesty de faire résonner son message et appeler au rassemblement et à l'entraide en musique, cette fois.

60 concerts, 20 lieux, 20 millions de réfugiés dans le monde

Dans le ciel de Bruxelles, la musique résonnera autour de lors de 60 concerts dans 20 lieux de la capitale en solidarité avec plus de 20 millions de personnes réfugiées dans le monde. Le ton est donné: les chiffres sont clairs, précis et éloquents. Pour Amnesty International Belgique: "lire et comprendre, parfois, ne suffit pas! Rencontrer l'autre, discuter des idées, échanger des histoires et partager des moments sont les meilleures armes contre la peur et le repli sur soi."

Des artistes tels Nicolas Michaux, Acid Arab, Refugees Got Talent, Yokaï ou encore Mugwump proposeront des featurings inédits, mélangeant leurs racines musicales et géographiques. Les concerts se concentreront dans plusieurs bars du Parvis de Saint Gilles, de la Place du Jeu de Balle et de la Place Van Meenen.

Give a home

À l'origine de cette journée d'actions, la mise sur pied par Amnesty International et Sofar Sounds, une association spécialisée dans l'organisation de concerts, d'une journée mondiale de concerts intitulée Give a home. En tout, plus de 300 concerts dans 200 villes réuniront près d'un millier d'artistes dans 60 pays différents. De Moby à The National, en passant par Ed Sheeran. Tous donneront de la voix au message d'Amnesty International en faveur d'un accueil digne et humain des personnes fuyant les conflits et les persécutions. Ces demandes font l'objet d'une pétition adressée à notre gouvernement qui a déjà récolté plus de 12.500 signatures en Belgique francophone.

En Belgique, ces concerts intimistes se dérouleront dans les salons de particuliers à Bruxelles, Gand, Anvers et Liège. Une occasion exceptionnelle d'écouter les lives acoustiques d'artistes comme Jali ou The Van Jets, mais aussi de découvrir la richesse musicale de Syrians Got Talent, un groupe composé exclusivement d'artistes professionnels syriens réfugiés en Belgique.

Plus d'infos : www.amnesty.be/jesuishumain

Elisa Brevet