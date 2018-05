Isha, poète des grands boulevards

Juste avant, il a envoyé un message pour reculer l'interview d'une demi-heure. "Une course importante à faire". Quarante-cinq minutes plus tard, Isha remonte de Rogier, les bras chargés de sacs de boutiques de fringues. En plein mois de mai, certains vont voir débarquer le Père Noël, en baskets et lunettes noires. Cela n'a pas toujours été comme ça...

...