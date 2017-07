Iron Maiden, Motörhead, AC/DC... tous producteurs de boissons "on the rock"

La bière est, bien entendu, une des boissons préférées des amoureux de la gratte. Il doit exister à peu près autant de bières associées à des rockeurs que de grammes d'alcool dans le sang de Pete Doherty. Pearl Jam, AC/DC, Kiss... Tous ont une pils à leur nom. Par pur esprit chauvin, on insistera ici sur la future Hallowed d'Iron Maiden. "Inspirée par la Belgique, fabriquée en Angleterre", le slogan officiel dévoile la couleur. Pour Bruce Dickinson, le leader du groupe, "Tout est dans la levure. La levure belge détient un goût très spécifique. Vous pouvez reconnaître une bière belge simplement par ses arômes: fruité, épicé et terreux." On ne peut qu'être d'accord avec lui.

Le mélomane amateur de vins a lui aussi un échantillon important de produit à tester. Madonna, Sting, et même Francis Cabrel, font partie des musiciens qui possèdent un vignoble. Depuis 2011, le groupe de glam métal Kiss produit une cuvée intitulée "Kiss Zin Fire", un vin californien bon marché. Un vin, on l'espère, moins acide que leur musique.

Les adeptes d'alcool fort privilégieront sans doute la vodka. Pour eux, Queen a ce qu'il faut. À l'occasion des 40 ans de leur succès planétaire Killer Queen, le groupe anglais s'est lancé dans la distillerie. D'après les autres membres du groupe, la vodka était la boisson préférée de Freddie Mercury lui-même.

En plus d'avoir des actions dans la musique, le basket et les fringues, Jay-Z est aussi vendeur de champagne à ses heures perdues. En 2014, il a racheté la société de distribution américaine de la célèbre marque de vin effervescent: Armand de Brignac. La bouteille tournant autour des 250$, les fans de la première heure devraient réfléchir à deux fois avant d'en consommer. I got 99 problems, but money ain't one?

La tequila proposée par AC/DC est le remède idéal pour que les fans noient leur chagrin de ne pas voir de nouvel album débarquer. Apparemment le fait de produire du vin et de la bière ne leur suffisait plus, puisqu'en 2016, ils se sont lancés dans la fabrication de cette boisson mexicaine. Son nom: Thunderstruck. Shoot to Thril devait sans doute être réservé pour une future vodka.

Dire que Lemmy de Motörhead avait un penchant certain pour la divine bouteille relève de l'euphémisme. C'est peut-être cette expertise qui a motivé son groupe à se lancer dans le milieu. Toujours est-il que les métalleux britanniques sont pratiquement devenu une industrie spécialisée dans l'alcool. À côté d'eux, les autres noms mentionnés plus haut font figure de vendeurs de jus d'oranges à la fancy-fair du coin. Motörhead commercialise en effet plusieurs types de vins, plusieurs types de bières, de la vodka et du whisky. Les mauvaises langues diront que la production annuelle de tous ces produits couvrait à peine la consommation hebdomadaire du Lemmy de la grande époque.

Adrien Renkin