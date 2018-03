Inarrêtable, Damso sort six nouveaux morceaux (et un clip)

On n'a pas fini d'entendre parler de Damso. Profitant probablement de son hypermédiatisation de la semaine dernière, le rappeur belge le plus influent de ces derniers temps vient de sortir, par surprise, six nouveaux morceaux.

CQFD, Fais-moi une vie, Mucho Dinero, Mort, Smeagol et Tieks sont donc les six premiers extraits du prochain album du Bruxellois, Lithopédion. Un album qu'il avait beaucoup teasé sur les réseaux sociaux, notamment par des posts Instagram mystérieux.

Règlement de comptes

Dans certains morceaux, Damso règle ses comptes avec certaines controverses qui lui ont tourné autour depuis quelques mois. Ainsi, dans Mort, il évoque la polémique qui était survenue autour de sa non-nomination aux récompenses françaises de la musique ("Je t'aime pas comme les Victoires de la musique". Pour rappel, tous les nommés au prix de l'album de musiques urbaines de l'année étaient blancs. Dans la même chanson, il rappe "Je m'en bat les couilles de l'exemple que je donne aux jeunes, je suis pas éducateur, fais tes sous et ferme ta gueule". Des paroles virulentes propres au rappeur mais qui ne devraient encore une fois pas plaire à ceux qui aiment le descendre. À ceux-là, il leur répond: "Comme une route en diamant ils veulent tous marcher sur moi, je suis venu au monde en pleurant et chaque jour je comprends pourquoi."

Le sixième morceau, Tieks, avait déjà été leaké il y a un peu moins d'un an, tout comme son album Ipséité, partagé illégalement une semaine avant sa sortie.

Son album Lithopédion sortira le 15 juin prochain.

Guillaume Scheunders