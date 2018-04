Il est désormais possible d'écrire comme John Lennon ou David Bowie

Ressembler à son idole est une véritable obsession pour certain fans. Si ceux du regretté Johnny Halliday optent souvent pour la similarité physique, d'autres cherchent parfois beaucoup plus loin. Une nouvelle fantaisie nous vient du site Songwritersfonts, qui permet aux internautes de télécharger les polices d'écritures de cinq grands musiciens: Kurt Cobain, David Bowie, John Lennon, Serge Gainsbourg et Leonard Cohen.

Comme les créateurs l'expliquent sur le site, "les polices de ces compositeurs ont été créées pour donner de l'inspiration aux musiciens. Écrire des paroles avec l'écriture d'auteurs influents aide à développer l'imagination. Être dans l'état d'esprit de Bowie, Cobain, Cohen, Gainsbourg ou Lennon est peut-être complètement imaginaire... Mais c'est précisément le but."

Les polices ont été créées sur base des lettres et notes manuscrites de ces artistes et bien que leur téléchargement soit gratuit, il est néanmoins précisé qu'elles sont réservées à un usage strictement personnel.

Guillaume Scheunders