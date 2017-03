IAM s'associe à Marvel et Netflix pour le clip de Bien plus beau

On sait qu'ils ont toujours été très branchés super héros et arts martiaux. Et l'univers de la série Marvel's Iron Fist "fait écho aux thématiques de quête de spiritualité et de dépassement de soi chères au groupe", pour reprendre les arguments du communiqué de Netflix. N'empêche que le clip de Bien plus beau, qui mixe des images d'IAM tournées dans un dojo à des extraits de la série (avant un écran final annonçant "tous les épisodes seulement sur Netflix"), ça fait un peu marketing de "vendus", surtout pour un groupe à l'image aussi intègre. Soit. Le résultat se regarde ci-dessus...

