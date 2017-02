Hommage de ses proches à Toots Thielemans le 26 février prochain

Seront présents quelques-uns parmi les plus grands musiciens de jazz belges qui ont longtemps collaboré avec lui et qui évoqueront les diverses étapes de la riche et longue carrière de "Toots", les illustrant par des titres que celui-ci affectionnait tout particulièrement. Il s'agit notamment de Michel Herr (direction artistique), Steve Houben (flûte et saxophone), Bert Joris (trompette), Philip Catherine (guitare), Vincent Bruyninckx (piano), Michel Hatzigeorgiou (basse) et Bruno Castellucci (batterie). Il y aura donc aussi des moments riches en échanges et anecdotes et cela en l'intime compagnie de ses proches, musiciens préférés et amis.