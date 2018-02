Hamza, entre Bruxelles et l'Amérique

Un premier rendez-vous a été fixé à l'Ancienne Belgique: c'est là qu'Hamza donnera l'un de ses premiers vrais concerts à Bruxelles, ce 24 février, quelques jours avant une Cigale parisienne sold out (un Olympia est prévu en octobre). Finalement, changement de programme, on le retrouve dans un café trendy, près de la Toison d'Or. Le rappeur arrive en streetwear, casquette blanche et lunettes noires, dégaine midget à la Lionel Messi. "Pour moi, c'est le meilleur joueur du monde. Mais c'est Ronaldo que j'admire le plus. Il est parti de rien et est arrivé au sommet à force de boulot." Une version Fifa 18 de l'American Dream, en quelque sorte.

