Grammy Awards : les gagnants

Plus de 13.000 membres de la Recording Academy ont voté pour décerner ces récompenses prisées de l'industrie musicale.

Voici la liste des principaux lauréats:

- Album de l'année: Adele, "25"

- Meilleur enregistrement: Adele, "Hello"

- Meilleure chanson: Adele, "Hello"

- Révélation de l'année: Chance the Rapper

- Meilleur album de rap: Chance the Rapper, "Coloring Book"

- Meilleur album rock: Cage the Elephant, "Tell Me I'm Pretty"

- Meilleur album de musique alternative: David Bowie, "Blackstar"

- Meilleure chanson de Rock: David Bowie, "Blackstar"

- Meilleure performance rock: David Bowie, "Blackstar"

- Meilleur album de Country: Sturgill Simpson, "A Sailor's Guide to Earth"

- Meilleur album urbain contemporain: Beyoncé, "Lemonade"

- Meilleure vidéo musicale: Beyoncé, "Formation"

- Meilleure performance R&B: Solange, "Cranes in the sky"