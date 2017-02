Grammy Awards: Le triomphe d'Adele

La chanteuse a enchanté la soirée la plus importante de la musique américaine, de sa grâce, de sa gentillesse et de sa générosité avec une interprétation très émouvante de "Hello" le joyaux de son album et un hommage époustouflant à George Michael, récemment décédé.

Gênée par un incident technique - similaire à celui qui avait ruiné sa performance aux Grammy Awards de l'année dernière - elle a repris depuis le début finissant sous les applaudissements d'une salle debout.

Lorsqu'elle a reçu la récompense suprême pour l'album de l'année, elle a rendu un hommage appuyé à Beyoncé, la grande perdante de la soirée et à son album "Lemonade".

"Nous les artistes nous t'adorons. Tu es notre lumière", a lancé la chanteuse britannique à une Beyoncé visiblement émue.

Son précédent album "21" - Adele nomme ses albums d'après son âge au moment de leur enregistrement - avait déjà remporté le Grammy de l'album de l'année en 2012.