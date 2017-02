Grammy Awards: le triomphe d'Adele (vidéos)

Adele a enchanté la soirée la plus importante de la musique américaine, de sa grâce, de sa gentillesse et de sa générosité avec une interprétation très émouvante de Hello, le joyaux de son album et un hommage époustouflant à George Michael, récemment décédé.

Gênée par un incident technique - similaire à celui qui avait ruiné sa performance aux Grammy Awards de l'année dernière - elle a repris depuis le début finissant sous les applaudissements d'une salle debout.

Lorsqu'elle a reçu la récompense suprême pour l'album de l'année, elle a rendu un hommage appuyé à Beyoncé, la grande perdante de la soirée et à son album Lemonade. "Nous les artistes nous t'adorons. Tu es notre lumière", a lancé la chanteuse britannique à une Beyoncé visiblement émue.

Son précédent album 21 - Adele nomme ses albums d'après son âge au moment de leur enregistrement - avait déjà remporté le Grammy de l'album de l'année en 2012.

Confidences

Après son triomphe, Adele est venue, radieuse, faire quelques confidences aux journalistes sur la genèse de 25, sur son amour pour Beyoncé ... et George Michael.

En préparant 25, référence à l'âge qu'elle avait lors de son enregistrement, la diva anglaise, en robe longue verte à paillettes et chignon, a avoué avoir "senti la pression, très fort". "C'était effrayant de donner une suite à 21, son album précédent, pendant longtemps je ne trouvais pas ma voix", a-t-elle ajouté.

Après le succès planétaire de 21, qui a connu des records de ventes et récolté une brassée de Grammys, "je suis partie pendant si longtemps, j'ai eu mon bébé, ça m'a pris des années et après je suis lentement revenue vers (la musique)", a expliqué la chanteuse de 28 ans.

25, collection de tubes dont Hello, couronnée meilleure chanson de l'année, reprend sa recette de balades mélancoliques et de textes sur la nostalgie des amours passées.

"Vous pouvez imaginer l'humeur dans laquelle j'étais quand j'ai écrit Hello", a souligné en riant la star, allusion aux paroles du hit dans lequel elle semble appeler en vain et laisser des messages à un ex-amant pour lui demander pardon.

Celle qui a chanté dimanche un Fast Love langoureux en hommage à George Michael a dit avoir été "dévastée" par la disparition en décembre de la pop-star anglaise.

Elle a interrompu sa performance sur la scène du Staples Center pour des raisons inexpliquées, lançant un juron avant de reprendre la chanson, cette fois parfaitement, applaudie debout par le public de vedettes.

"Beyoncé, icône de ma vie"

Adele a raconté aux journalistes avoir découvert George Michael enfant, vers dix ans: "j'ai été éblouie, il était si torride", mais "je pouvais entendre la vulnérabilité dans Fast Love", qui parle de rencontres sexuelles d'une nuit. "C'était l'une des rares vraies légendes, et la presse britannique a toujours été dure avec lui", a-t-elle estimé.

Revenant sur son prix de l'album de l'année, celle qui se décrit comme une perfectionniste qui veut "tout contrôler" a répété qu'elle aurait aimé voir Beyoncé l'emporter. "Lemonade était mon album de l'année", "Beyoncé est l'icône de ma vie" depuis qu'elle a 11 ans, a-t-elle encore déclaré avec force. "Elle fait de la musique qui compte depuis si longtemps: qu'est-ce qu'elle doit faire pour gagner le prix de l'album de l'année?", s'est presque emportée l'artiste.

Pendant la cérémonie, en recevant ses prix, elle a aussi défrayé la chronique en affirmant à son manager: "je t'aime comme j'aimerais mon père, mais je n'aime pas mon père".

Toujours dans un registre très personnel, l'artiste britannique a aussi souligné sur scène que devenir mère lui avait "pris une partie d'(elle-même)" et avait été "vraiment dur".

Raflant les cinq Grammys pour lesquels elle était nommée - soit 15 sur l'ensemble de sa carrière - Adele est devenue dimanche la première artiste à avoir gagné deux fois les trophées rois des meilleurs album, enregistrement et chanson de l'année.