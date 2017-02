Grammy Awards 2017: qui a ses chances de tout rafler?

Créés en 1958, les Grammy Awards récompensent chaque année les meilleurs artistes et les meilleurs techniciens du monde de la musique. La 59e cérémonie de cette prestigieuse récompense compte plus de 80 catégories différentes parmi lesquelles celles du meilleur album, de la révélation de l'année, de la meilleure performance live ou encore du meilleur album pour enfants. Chaque catégorie comporte cinq nominés parmi lesquels certains font office de favoris. Parmi les principales catégories voici ceux qui ont de bonnes chances de repartir avec un gramophone doré sous le bras.

Commençons par l'album de l'année où les nominés s'appellent Adele, Beyoncé, Justin Bieber, Drake ou encore Sturgill Simpson. Les deux premières citées font office de grandissimes favorites tant leurs albums ont été acclamés par la presse. Mais comme il ne peut y avoir qu'un vainqueur, il y a de grandes chances que ce soit Beyoncé qui reparte avec ce prix grâce à son album Lemonade. Les deux artistes auront le plaisir de se battre dans d'autres catégories également.

On les retrouve d'ailleurs en tant que favorites dans la catégorie du meilleur morceau de l'année. Si les deux artistes ont pu sortir des tubes de leurs albums respectifs, il est difficile d'imaginer une situation où Adele ne remporterait pas ce prix. Son titre Hello s'est retrouvé sur toutes les lèvres, écrans et chaines de radio. Son clip fait également partie du club assez fermé à avoir dépassé le milliard de vues sur Youtube.

Chaque année, une poignée de nouveaux artistes émergent de la masse. Les nominés de cette catégorie sont Chance the Rapper, The Chainsmokers, Anderson .Paak, Kelsea Ballerini et Maren Morris. Si l'on aimerait beaucoup qu'un artiste comme Anderson .Paak soit primé tant il véhicule la bonne humeur, on parierait plutôt sur le sacre de l'excellent Chance the Rapper. Bien que l'artiste de 23 ans ait déjà été désigné parmi les espoirs du rap US en 2013 par le magazine XXL, c'est seulement sa mixtape Coloring Book sortie en 2016 qui le révèle au grand public. Le jeune rappeur a su s'entourer puisque l'on y retrouve des collaborations avec Kanye West, Lil Wayne ou encore T-Pain.

Il y a ensuite des catégories divisées par style musical comme le meilleur morceau rock de l'année par exemple. On y retrouve des artistes confirmés comme David Bowie, Metallica, Radiohead et des plus jeunes tels Twenty One Pilots ou Highly Suspect. Pour l'ensemble de son oeuvre et pour son magnifique morceau Blackstar, on espère que le regretté David Bowie sera récompensé. Lui qui n'a jusqu'ici reçu qu'un seul Grammy se retrouve nominé dans trois autres catégories.

Les musiques de films et de séries sont aussi mises à l'honneur lors de cette cérémonie et ici encore les prétendants sont prestigieux. Si l'on retrouve les bandes originales de films comme Star Wars: The Force Awakens, The Revenant ou de Bridge of Spies, on aimerait que Kyle Dixon et Michael Stein soient primés pour leur magnifique création pour la série Stranger Things. Reste à voir si les votants vont oser ne pas décerner le prix à Ennio Morricone pour la bande originale du film The Hateful Eight de Quentin Tarantino.

L'ensemble des vainqueurs sera connu dans la nuit de dimanche à lundi et il ne serait pas étonnant de découvrir quelques surprises parmi ceux-ci.