Gorillaz vous invite dans sa nouvelle et particulière maison hantée

Le chanteur Damon Albarn et le graphiste Jamie Hewlett font renaître Gorillaz de ses cendres. A partir du 28 avril, le groupe virtuel dévoile son cinquième album "Humanz" au public et ne compte pas garder cet évènement dans l'obscurité. Il propose à ses fans une expérience audiovisuelle immersive appelée "The Spirit House".

Du virtuel à la réalité

"Venez vous baigner dans un espace sonore high-tech, vous régaler de graphismes surnaturels, et laissez cette expérience vous transporter dans un voyage ultime", invite le compositeur et bassiste Murdoc Niccals. Grâce à un partenariat avec l'entreprise d'équipements hifi Sonos, le monde virtuel de Gorillaz devient réalité. Le groupe convie les plus courageux à s'aventurer dans une maison hantée grandeur nature. Cette "Spirit House" n'est pas n'importe laquelle car elle tient ses origines du clip surréaliste et à 360° de "Saturnz Barz".

Grâce à des installations mêlant musique, oeuvre d'art et projections sur les murs, les fans pourront "aller en profondeur dans le monde obscur et fantasmagorique du groupe". L'intérêt de ce projet est de parvenir à " éblouir les participants par des effets visuels spectaculaires lors de cette incursion immersive en haute définition dans la maison hantée", précise Sonos. Cette aventure se déroulera à New-York, à Berlin et ensuite à Amsterdam (voir le teaser ci-dessous pour les dates).

L'entrée est gratuite, mais la réservation est obligatoire. Il suffit de s'inscrire sur le site de Sonos.

Imprévisible et créatif, le groupe de rock alternatif avait déjà frappé fort début mars en annonçant le lancement de leur propre festival en Angleterre. Baptisé le "Demon Dayz festival", l'évènement se tiendra le 10 juin dans un parc d'attractions.

Un album de haute voltige

Fin mars, les membres du groupe avaient levé le voile sur quatre titres de leur album, un avant-goût marqué par des sonorités rock, hip-hop et reggae. Cette surprise réussie, où on a enfin pu retrouver les personnages 2D, Murdoc, Noodle et Russel, a indéniablement conquis la toile. L'engouement provoqué par cet album n'est pas seulement musical, ce disque de 26 morceaux réunit aussi une flopée de stars notamment Grace Jones et Anthony Hamilton aux côtés de jeunes talents émergents. Porté par un graphisme à la pointe de la technologie, "Humanz" s'annonce d'ores et déjà à la hauteur des espérances.