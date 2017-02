Give Me Five: The Frightnrs, Jungle Fire, Kali Phoenix...

+/ The Frightnrs: Hey Brother (Do Unto Others) (Daptone) / rocksteady

Du rocksteady à l'ancienne produit par l'équipe Daptone. Passé sous mon radar en 2016.

+/ Jungle Fire: N.U.S.A.U. (Colemine records) / afro funk jazz

Impossible de rester statique, même sous la torture.

+/ Kali Phoenix: Bolt from the Blue (A Hundred Strong) / soul

Encore un album passé sous mon radar en 2016. Elle est très très bien, cette petite.

+/ The Koreatown Oddity: F*** Dinosaurs (Stones Throw) / hip hop

Monster jam!

+/ Universal Love: Moon Ride (TK Disco) / Disco-modern soul

Découvert par hasard sur la face B d'un disque que j'avais acheté pour la face A. Un ravissement deep disco.