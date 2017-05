Give Me Five: Stuff., J. Period, Boddhi Satva...

Stuff: Strata (SD Ban) / jazz

Le second album des gantois, l'un des groupes belges les plus intéressants du circuit, vaut largement son pesant de gaufres belges.

J. Period feat. Black Thought, Poisonous, Pharoahe Monch & Joss Stone: Rise Up / hip hop

Trump voulait rendre l'Amérique à son statut d'antan, soit. Qu'il ait rendu au hip hop sa colère est sa principale réussite jusqu'ici.

Boddhi Satva feat. Bilal: Love Will (Ancestral Soul Mix) (Offering Recordings) / house-soul

Du miel pour l'âme et les hanches.

The Pasito Allstars: Cosa Nostra (Freestyle Records/BBE) / latin-funk

Sur la compilation des influences de l'immense DJ Marky, The Pasito Allstars, c'est notre cause.

New Birth: Come On and Dream Some Paradise (Buddha Records) / soul-funk

(Re)découvert sur la BO du film Gordon's War, un classique de la blaxploitation. Ce morceau est juste fou.