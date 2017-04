Give Me Five: Kendrick Lamar, Le 77, Fabrice Lig...

+/ Strange U: Grizzle (High Focus) / hip hop

Pur hip hop et non hip pop, le genre de morceau "bête et méchant" qui me donne envie de marcher à un pas martial. Peu importe la direction.

+/ Kendrick Lamar: Humble (Top Dawg/Universal) / hip hop

Le mec a dépassé les 100 millions de vue au moment de publier ces lignes, c'est le roi du rap game. Sit down. Be Humble.

+/ Fabrice Lig feat. Red D & Lady Linn: Border to Border (We Play House) / house-garage

100% talents belges. De la conception à la mise en rayons...

+/ Zwangere Guy feat. Le 77: Tourette / hip hop confédéral

Syndrome de la Tourette en version confédérale bilingue. Voir ci-dessus.

+/ Rance Allen Group: Talk That Talk (Truth/Stax) / gospel-soul

En fouillant dans mes disques, je suis retombé sur ce morceau incroyable. Juste ce dont j'ai besoin à certains moments.