Give Me Five: IGBO, Loyle Carner, Uman...

+/ Betty Semper & The Donnie Elbert Band: A Love I Believe in (Record Shack) / soul

Cette merveille, dont je n'avais jamais entendu parler auparavant, ne quitte pas ma tête depuis dix jours.

+/ Indigo Green Brown Orange: Gimmie Gimmie (Names You Can Trust) / funk-soul

Ce morceau a tout le potentiel d'un hit. Enjaillant!

+/ Loyle Carner feat. Rebel Kleff: No CD (AMF/Universal) / UK hip hop

Loyle Carner rend hommage au vinyle, et puis j'adore l'accent anglais dans le rap.

+/ Uman: Pas de justice, pas de paix (Uman Music) / reggae

Mon frère Uman annonce son nouvel album avec ce single. Voix granuleuse, belle production, texte exigeant. Tel qu'en lui-même. Excellent!

+/ Chuck Berry: Johnny B. Goode (Chess Records) / rock'n'roll

Repose en Paix.