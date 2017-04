Give Me Five: Estrada Orchestra, Kendrick Lamar, The Paragons...

Estrada Orchestra - Night City

Du jazz psychédélique venu de Lettonie, produit par des Français et dansable par le monde entier.

Kendrick Lamar - The Heart Part 4

Quand Kendrick fâché, lui toujours faire ainsi. L'album sort ce vendredi 14 avril.

The Paragons - Change Your Style

John Holt était un géant de la musique jamaïcaine.

Calvin B. Rhone - I Believe

Un excellent "private press" gospel réédité par les amis de Favorite Recordings.

Lords of the Underground - Here Come the Lords

Un classique intemporel et indémodable du hip-hop de New York.