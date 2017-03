Give Me Five: Clap! Clap!, Sampha, DJ Format...

Clap! Clap! - Ode to the Pleiades

Entrer dans l'univers de Clap Clap, c'est entrer dans un univers aux confins de plusieurs mondes. À découvrir

Sampha - Plastic 100 Degrees

Je suis arrivé en retard sur cet album et sur cet artiste. Cette magnifique chanson prend tout son relief en version acoustique.

DJ Format & Abdominal - Diamond Hammer

Gros breaks, flows rapides: on se croirait de retour dans les années 80. Vivifiant.

John Holt & The Paragons - I've Got to Get Away

Un énorme classique reggae qui n'a pas pris une ride.

Tomorrow's People - Hurt Perversion

L'hyper rareté du mois, rééditée par le label Floating Points. Tout l'album est "feel the groove".