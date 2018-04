Frankie Cosmos, stakhanoviste à la coule

Elle a le cheveu court. Très court. Le sourire facile et le regard malicieux. Si elle avait suivi les traces parentales, Greta alias Frankie Cosmos aurait fait carrière à Hollywood et passé sa vie sur les red carpets. Greta est la fille de Kevin Kline, le psychopathe décérébré d' Un Poisson nommé Wanda, et de Phoebe Cates, la petite amie bien propre sur elle de Billy dans les Gremlins. Enfant, Greta a bien fait quelques apparitions dans The Anniversary Party de Jennifer Jason Leigh et Alan Cumming ou encore dans Les Berkman se séparent de Noah Baumbach mais n'en a pas pour autant rêvé de cinéma. "Je n'ai jamais eu de texte, c'était toujours des rôles de figurante: c'est l'histoire classique des gosses qui vont rendre visite à leurs parents acteurs sur leur lieu de travail... J'ai gardé de bons souvenirs de ces tournages. Mais je n'en ai pas côtoyé tant que ça. Maman a pour ainsi dire pris sa retraite cinématographique à ma naissance. Je l'ai davantage aidée dans son magasin de vêtements et de cadeaux que je ne l'ai accompagnée sur les plateaux..."

