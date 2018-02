Françoise Hardy annonce un nouvel album

"L'album s'est pratiquement fait tout seul, sous la talentueuse et bienveillante direction d'Erick Benzi, sans qui rien de tout cela n'aurait été possible", a déclaré la chanteuse. Le prochain album de l'ex-femme de Jacque Dutronc s'appellera Personne d'autre et sera son premier album depuis L'Amour fou, en 2012.

L'album sera disponible le 6 avril et comprendra une chanson en anglais, You're My Home, écrite par Yaël Naim, qui sera un cover de Seras-tu là? de Michel Berger et également une adaptation de Song, une chanson du groupe finlandais Poet of the Fall.