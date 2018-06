Fire is Gold, trait d'union entre le club et le festival

En se jetant à l'eau au printemps dernier, le festival Fire Is Gold ne pouvait rêver meilleur timing. Lancer un premier véritable festival hip-hop belge au moment où la scène rap locale décollait elle-même: le momentum était parfait. Le 23 juin prochain, le Fire Is Gold remettra donc le couvert, toujours installé à Vilvorde, juste de l'autre côté du ring de Bruxelles. Après les têtes de gondole de l'an dernier (Damso, Hamza, Roméo Elvis), l'affiche maintient le cap en invitant les Caballero & JeanJass, Isha, L'Or du commun et autre Zwangere Guy, mais aussi un gros nom français (Kalash) et une sensation anglaise (Stefflon Don).

